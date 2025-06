E’ morto Lauren Lauder, presidente emerito del gruppo

agenzia

Figlio dei fondatori, ha guidato il gruppo negli anni 80 e 90

MILANO, 16 GIU – Leonard A. Lauder, presidente emerito dell’omonimo gruppo di cosmesi, è morto sabato scorso, il 14 giugno, all’età di 92 anni. Ne dà notizia il gruppo e la famiglia. Lauder è nato nel 1933 a New York, era il figlio maggiore di Estée e Joseph H. Lauder, fondatori di The Estée Lauder Companies. “Entrò in azienda nel 1958 e per oltre sei decenni Lauder è stato un visionario e un innovatore, contribuendo a trasformare l’azienda da una manciata di prodotti venduti con un unico marchio nei negozi statunitensi al leader globale multimarca della bellezza di prestigio che è oggi”, ne è stato presidente dal 1972 al 1995 e amministratore delegato dal 1982 al 1999. Lauder credeva appassionatamente nell’importanza dell’accesso del pubblico all’arte e ai musei; è stato tra l’altro a lungo un sostenitore del Metropolitan Museum of Art (il Met) e, nel 2013, ha donato al museo la sua collezione di 78 opere d’arte cubista, la più grande donazione filantropica nella storia del Met. Ha sostenuto ed è stato presidente onorario della Breast Cancer Research Foundation, l’organizzazione fondata nel 1993 dalla moglie Evelyn H. Lauder. Ha inoltre sostenuto la lotta contro l’Alzheimer co-fondando e guidando, insieme al fratello Ronald S. Lauder, l’Alzheimer’s Drug Discovery Foundation, che sostiene la ricerca farmacologica d’avanguardia.

