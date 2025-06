EasyPark Group cambia nome, diventa Arrive

agenzia

Una holding riunisce tutti i brand, piattaforma di mobilità

MILANO, 13 GIU – EasyPark Group diventa Arrive, una piattaforma globale di mobilità che raccoglie i brand EasyPark, Flowbird, ParkMobile, Parkopedia, RingGo, Yellowbrick, YourParkingSpace. “La crescita esponenziale che abbiamo registrato negli ultimi 12 mesi, grazie soprattutto all’integrazione di Flowbird e Parkopedia, ha esteso notevolmente il nostro raggio d’azione e arricchito la nostra offerta. Era arrivato il momento di adottare una struttura e un’identità aziendale capaci di rappresentare l’intero portfolio di soluzioni che offriamo, andando oltre i confini del solo ambito della sosta” spiega Cameron Clayton, ceo di Arrive. “Stiamo creando la principale piattaforma di mobilità a livello mondiale, un traguardo che non possiamo raggiungere da soli, ma solo insieme alle città, ai passeggeri e agli automobilisti. Arrive è la piattaforma di mobilità del futuro” aggiunge. Presente in oltre 90 Paesi e 20.000 città, offre una combinazione di servizi: dai pagamenti smart e l’ottimizzazione della sosta, alla riduzione del traffico basata sui dati, fino al supporto per il reinvestimento di risorse nel trasporto pubblico e negli spazi verdi.

