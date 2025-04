EbioScart Plus, arriva al Senato il progetto che valorizza gli scarti del ficodindia

Sostenibilità ambientale

La conferenza sul tema è stata organizzata su iniziativa del Senatore Salvo Pogliese, componente della 9ª Commissione al Senato

Il progetto EbioScart Plus ha avuto un’importante occasione di visibilità durante l’evento organizzato al Senato della Repubblica Italiana, nella Sala Nassirya di Palazzo Madama. La conferenza dal titolo “La Sostenibilità Ambientale e l’Economia Circolare nelle Filiere Agroalimentari: Innovazione e Tradizione per un Futuro Sostenibile”, è stata organizzata su iniziativa del Senatore Salvo Pogliese, componente della 9ª Commissione al Senato. Carmelo Danzì, Innovation Broker del progetto Ebioscart Plus, ha dichiarato:”Il futuro delle filiere agroalimentari non può prescindere dall’integrazione di modelli di economia circolare che promuovano un uso più responsabile delle risorse naturali e riducano l’impatto ambientale. Il progetto Ebioscart Plus rappresenta un esempio concreto di come l’innovazione possa andare di pari passo con la sostenibilità, creando soluzioni che non solo migliorano l’efficienza delle produzioni agroalimentari, ma anche valorizzano i sottoprodotti agricoli, trasformandoli in risorse per nuovi cicli produttivi. Questo è un passo fondamentale verso un’agricoltura più verde e più competitiva, capace di rispondere alle sfide globali senza compromettere il nostro patrimonio ambientale”.

L’evento, moderato dall’Ordinario Università degli Studi di Milano Luigi Bonizzi, ha riunito esperti, accademici, rappresentanti delle istituzioni e del mondo imprenditoriale per discutere del ruolo fondamentale che l’innovazione, l’economia circolare e la sostenibilità ambientale possono giocare nello sviluppo delle filiere agroalimentari, un settore cruciale per l’economia italiana e europea. La conferenza ha messo in luce la crescente necessità di integrare i principi dell’economia circolare nelle filiere agroalimentari, non solo per rispondere alle sfide ambientali, ma anche per valorizzare le tradizioni e le risorse locali, creando nuove opportunità di sviluppo per le comunità rurali e per il settore agricolo.