EbioScart Plus e l’economia circolare: De Carlo chiude i lavori al Senato con un appello alla sostenibilità

economia

Il progetto “EbioScart Plus” ha raggiunto un traguardo significativo approdando al “Senato della Repubblica Italiana”, nella prestigiosa “Sala Nassirya di Palazzo Madama”, in occasione della conferenza dal titolo *“La Sostenibilità Ambientale e l’Economia Circolare nelle Filiere Agroalimentari: Innovazione e Tradizione per un Futuro Sostenibile”*. L’iniziativa ha rappresentato un importante momento di confronto tra istituzioni, imprese e mondo della ricerca, sottolineando l’importanza di un approccio integrato e responsabile nella gestione delle risorse naturali.

A concludere i lavori è stato “Luca De Carlo”, presidente della “9ª Commissione del Senato” (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare). Figura di spicco nel panorama politico nazionale, De Carlo si è distinto per la sua sensibilità verso i temi legati all’ecosostenibilità e all’innovazione nel settore agroalimentare. Nel suo intervento ha ribadito la necessità di coniugare **tradizione e tecnologia** per costruire un futuro più sostenibile, valorizzando le eccellenze italiane e promuovendo pratiche virtuose lungo tutta la filiera.

De Carlo ha inoltre sottolineato come “le pratiche sostenibili debbano essere esportate”, diventando modello anche oltre i confini nazionali, e ha ricordato che “gli agricoltori sono i veri custodi dell’ambiente”, protagonisti attivi nella tutela del territorio. Il progetto EbioScart Plus, in questo contesto, è stato riconosciuto come esempio concreto di economia circolare applicata all’agroindustria, capace di trasformare scarti in risorse, rispettando l’ambiente e generando valore economico.