«Ecco perché ho comprato La Sicilia»: sul Corriere l’intervista a Salvatore Palella

L'imprenditore

Il nostro editore si racconta a tutto tondo parlando del progetto di rilancio del giornale - anche in inglese e sui social - della sua visione imprenditoriale per il futuro per l'Isola, guardandola da una prospettiva internazionale, e della sua vita familiare

Da Acireale al Connecticut (negli Usa) e poi il ritorno nella sua terra d’origine, con un grande progetto imprenditoriale: rilanciare La Sicilia. Il nostro editore Salvatore Palella, 37 anni, è oggi protagonista di una intervista a tutto campo sul Corriere della Sera.

A Felice Cavallaro racconta della sua visione imprenditoriale per il futuro dell’Isola, guardandola da una prospettiva internazionale, e della sua vita familiare. Ma soprattutto del perché ha acquistato La Sicilia, dei programmi futuri per il brand storico del giornalismo dell’Isola con 80 anni di storia. Un’operazione già avviata, anche sui social, e che vedrà anche un’edizione in inglese.

