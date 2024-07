Ecco Vero, il robot che raccoglie i mozziconi di sigaretta

agenzia

Macchina quadrupede targata Iit recupera selettivamente rifiuti

GENOVA, 01 LUG – L’intelligenza artificiale è la robotica possono avere un ruolo importante anche nella difesa dell’ambiente. Lo dimostra Vero (Vacuum-cleaner equipped robot) messo a punto dall’IiT nell’ambito delle attività previste dal progetto Raise che ha dotato di telecamere, computer e aspirapolvere un robot quadrupede commerciale addestrandolo al recupero selettivo di rifiuti come i mozziconi di sigaretta abbandonati a terra. “Questo progetto – spiega il coordinatore dall’unità di ricerca Dynamic Legged Systems di Iit Claudio Semini – dimostra come la robotica e l’intelligenza artificiale possono aiutare nella cura e la protezione dell’ambiente. Grazie a due telecamere, infatti, il robot riesce a vedere i mozziconi di sigaretta anche in terreni accidentati come le spiagge o i vicoli. Il robot quando li individua riesce a calcolare in maniera ottimale come mettere il piede vicino al rifiuto e poi accende una delle bocche dell’aspirapolvere per raccoglierlo”. Le prime prove sono state fatte in alcuni parchi, in ambienti industriali e nella spiaggia di Vernazzola, a Genova.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA