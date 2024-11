Ecomondo, forum sul Piano Mattei col ministero dell’Ambiente

agenzia

Allo stand del Mase convegni e iniziative per gli studenti

RIMINI, 05 NOV – Il ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica partecipa anche quest’anno a Ecomondo, la manifestazione organizzata alla Fiera di Rimini e dedicata ai temi della green and circular economy, da oggi a venerdì 8 novembre. Il ministero ha organizzato assieme a Ecomondo e in collaborazione con la Struttura di Missione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per il Piano Mattei l’ “Africa Green Growth Forum in Ecomondo 2024”. Il ministro Gilberto Pichetto è presente a diverse iniziative della prima giornata, tra cui la cerimonia di avvio di Ecomondo e gli “Stati Generali della Green Economy”. Partecipano agli eventi in calendario il viceministro Vannia Gava, il sottosegretario Claudio Barbaro, dirigenti e tecnici del Ministero. Lo spazio espositivo del Mase, posizionato nella Hall Sud, è stato realizzato in condivisione con il Gestore dei Servizi Energetici, nell’ottica di garantire ai visitatori un punto di accesso integrato ai servizi e alle iniziative svolte in collaborazione con il ministero. Nell’area dedicata agli incontri, si svolgeranno seminari tecnici a cura delle Direzioni generali del Mase e del Gse. Con i tecnici presenti “in loco”, lo stesso Gse svolgerà assistenza sui servizi di competenza in ambito energetico. Il ministero ha previsto iniziative dedicate agli studenti degli istituti tecnici superiori. Il Comando Carabinieri per la Tutela Forestale (Cufa) metterà a disposizione il proprio personale specializzato per illustrare le attività di tutela e prevenzione sul territorio nazionale.

