Economia della Spagna salita del 2,5% in 2023, più del previsto

agenzia

Con un incremento del Pil dello 0,6% in quarto trimestre

MADRID, 26 MAR – L’economia spagnola è cresciuta nel 2023 del 2,5%, un decimo in più delle stime del governo, dopo un incremento nel quarto trimestre dell’anno dello 0,6%, due decimi in più che in quello precedente, secondo l’Istituto nazionale di statistica (Ine), che conferma i dati anticipati dall’esecutivo. Su base annua, nel quarto trimestre il Pil ha registrato un aumento del 2%, un decimo in più rispetto allo stesso periodo del 2022, spinto dai consumi delle famiglie e dagli investimenti. Si tratta di una crescita per il terzo anno consecutivo, sebbene più moderata rispetto a quella del 6,4% del 2021 e a quella del 5,8% del 2022.

