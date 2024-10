Economia di pace, economia di guerra: all’Università di Catania al via i dibattiti sul mondo di oggi

Gli incontri

Domani, giovedì 10 ottobre alle 16.15 al Dipartimento di Economia di UniCt si inaugurano i seminari denominati «In cammino sulle orme dell’Economia di Francesco»

Una serie di incontri che si ispira al movimento globale che mira a riformare il sistema economico mondiale per renderlo più giusto, inclusivo e sostenibile, che ha come riferimenti le encicliche dell’attuale pontefice (Laudato si’, Evangelii Gaudium e Fratelli tutti) e l’alto esempio del “poverello di Assisi”. E non a caso si chiama «In cammino sulle orme dell’Economia di Francesco» il ciclo di seminari su Economia, Politica e Società promosso dal dipartimento di Economia e Impresa dell’Università di Catania che prenderà il via giovedì 10 ottobre alle 16,15 nell’aula magna del Palazzo delle Scienze, sede del Dei, rivolti non solo agli studenti del dipartimento ma all’intera collettività, con l’auspicio di avviare un dibattito aperto e costruttivo su temi cruciali per il futuro della nostra società.

L’incontro inaugurale, intitolato “Economia di Pace, Economia di Guerra: cosa si guadagna cosa si perde“, vedrà gli interventi di Giorgio D’Agostino – professore associato di Politica economica presso Università Roma Tre, Giuliana Mastropasqua – Punto Pace Pax Christi di Catania e Vito Alfieri Fontana – imprenditore ed ex produttore di mine antiuomo, che chiuse la sua azienda di armi per dedicarsi a ripulire i Balcani dai suoi stessi ordigni esplosivi.

Tutti i seminari avranno ad oggetto temi di grande attualità, incentrati sul bene comune, la dignità della persona umana e il rispetto per l’ambiente. Economia Sostenibile. Dinamiche sociali e migratorie e Crescita economica, cambiamento climatico e risorse. Economia dell’illegalità: comportamenti individuali fra Istituzioni e criminalità. Economia dei confini: quali frontiere in un mondo globalizzato. Economia Nera: sfruttamento, caporalato e sommerso. Economia e Capitalismo: scelte individuali fra Produzione, Finanza e profitto. Economia e Generatività: un Manifesto per il futuro.