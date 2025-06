Edison Next inaugura a Palermo un nuovo impianto di trigenerazione in grado di produrre energia elettrica, termica e frigorifera

Sostenibilità ambientale

Il gruppo che accompagna clienti e territori nel loro percorso di decarbonizzazione e transizione ecologica

Edison Next, società del Gruppo Edison che accompagna clienti e territori nel loro percorso di decarbonizzazione e transizione ecologica, ha inaugurato oggi un nuovo impianto di trigenerazione in grado di generare simultaneamente energia elettrica, termica e frigorifera presso il Policlinico di Palermo, uno degli ospedali più importanti dell’intera regione.

Il nuovo impianto di ultima generazione attualmente alimentato a gas naturale ha un rendimento complessivo pari all’89%. Tutta l’energia da esso prodotta sarà consumata dall’ospedale, che così vedrà l’ottimizzazione dei propri consumi nonché l’incremento della propria autonomia energetica.

Con una potenza elettrica di 350 kW, termica di 457 kW e frigorifera di 345 kW, il nuovo impianto di trigenerazione consentirà al Policlinico di Palermo di produrre annualmente fino a 2,64 GWh di energia elettrica, 1,77 GWh di energia termica nella stagione invernale e 1,33 GWh di energia frigorifera nella stagione estiva, garantendo un risparmio energetico pari a circa 400 TEP (Tonnellate Equivalenti di Petrolio) e riducendo le emissioni di CO2 di circa 960 tonnellate all’anno.

“L’impianto di trigenerazione inaugurato oggi dal Policlinico di Palermo rappresenta una tappa importante del percorso di transizione energetica ed ecologica avviato dalla struttura siciliana in partnership con Edison Next, orgogliosa di essere al fianco di questo ospedale . – dichiara Raffaele Bonardi, Direttore Business to Government Edison Next – Il nuovo sistema consentirà non solo una maggiore sostenibilità del servizio ed il conseguimento di risparmi energetici significativi, ma anche di garantire una performance elevata e continuativa degli impianti termici ed elettrici della struttura ospedaliera: un aspetto cruciale per un ambiente sanitario, dove l’affidabilità e l’efficienza degli impianti energetici non è unicamente una questione di contenimento di costi e consumi, ma di salvaguardia della vita, della salute e del benessere dei pazienti”.