Edp fornirà energia rinnovabile ad Amazon in Giappone

agenzia

Firmato contratto di Ppa per 20 anni, -20.500 tonnellate di Co2

ROMA, 29 GEN – La società energetica Edp, tramite Edp Renewables, ha firmato un contratto a lungo termine, Power Purchase Agreement (Ppa) della durata di 20 anni con Amazon in Giappone. Il contratto, si legge in una nota, è legato all’impianto solare utility-scale di Edp, con una capacità di 44 Mw nella regione di Fukushima e sarà composto da 63.000 pannelli solari, genererà oltre 48 Gwh di energia ogni anno, contribuendo a evitare l’emissione di oltre 20.500 tonnellate di Co2. L’entrata in funzione è prevista per il terzo trimestre del 2025.

