Educazione finanziaria in Trentino Alto Adige è sopra la media

Ma i giovani trentini sono più indietro rispetto ai coetanei

TRENTO, 11 GIU – Il livello di educazione finanziaria in Trentino-Alto Adige supera di un punto la media italiana, attestandosi a 57. Un numero comunque lontano dalla sufficienza, fissata a 60. Il dato emerge dalla nuova edizione di Edufin Index, l’osservatorio sulla consapevolezza e sui comportamenti finanziari e assicurativi degli italiani promosso da Alleanza Assicurazioni, compagnia del Gruppo Generali, insieme a Fondazione Mario Gasbarri, con la collaborazione scientifica di Sda Bocconi, School of Management. I risultati – si legge in una nota – sono stati presentati a Trento nell’ambito del Tour dell’Educazione Finanziaria di Alleanza Assicurazioni. Il Trentino spicca soprattutto per l’indice dei comportamenti (58), mentre si rivela più basso l’indice delle conoscenze sui temi finanziari e assicurativi (55). Entrambi i dati, comunque, superano di un punto la media nazionale. Risultano particolarmente preparati gli over 65 del territorio, che staccano di sette punti i coetanei di altre zone d’Italia (63 contro 56). Il differenziale tra alfabetizzazione maschile e femminile, però, è più marcato in Trentino Alto Adige, con un Edufin Index di due punti più basso della media femminile italiana (51 contro 53). Il gender gap è di otto punti di distacco tra uomini e donne (59 contro 51), mentre a livello nazionale è di cinque punti di distacco (58 contro 53). Anche i giovani trentini sono più indietro rispetto ai loro coetanei (49 contro 52): il loro punteggio è tra i più bassi del Paese nella fascia 18-34, senza spiccate distinzioni di genere. Il gender gap, in questo caso, è di tre punti. “Con questo tour vogliamo contribuire a migliorare l’indipendenza finanziaria delle donne: efficace strumento di emancipazione, empowerment al femminile e tutela della persona in un Paese come il nostro in cui circa una violenza su tre tra quelle denunciate dalle donne è di natura economica”, afferma la responsabile marketing e comunicazione di Alleanza Assicurazioni Claudia Ghinfanti. Virginia Stagni, chief marketing officer & country head of communications di Adecco Group Italia, partner del tour dell’educazione finanziaria, ricorda che investire nell’educazione finanziaria significa “offrire alle persone strumenti concreti per prendere decisioni informate, pianificare il proprio futuro, lavorativo e non, e partecipare attivamente alla vita economica del Paese”.

