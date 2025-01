Efficienza energetica, l’Italia sale in cattedra in Egitto

agenzia

Bers sceglie Proger per la formazione nel settore petrolifero

MILANO, 21 GEN – L’Italia esporta le proprie competenze nell’efficientamento energetico: la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (Bers) ha affidato alla Proger, prima società privata di engineering italiana, il ruolo di consulente principale per un innovativo programma di formazione volto a promuovere l’efficienza energetica nel settore petrolifero egiziano. L’iniziativa, presentata al Cairo, prevede un percorso formativo avanzato dedicato al personale del ministero del Petrolio e delle Risorse Minerarie (Mopmr) e dell’Egyptian General Petroleum Corporation (Egpc). Obiettivo del programma di formazione sviluppato da Proger, e condotto da docenti specializzati, è fornire a ingegneri e team di manutenzione le competenze necessarie per identificare, valutare e implementare soluzioni efficaci per il risparmio energetico, dalle singole attrezzature all’integrazione dell’intero impianto, facilitando la transizione del settore verso un modello più sostenibile e consapevole dei cambiamenti climatici. “Grazie al sostegno della Comunità Europea e alla stretta collaborazione con le istituzioni egiziane, Proger fornirà un programma innovativo in grado non solo di ridurre le emissioni di gas serra, ma anche di sviluppare nuove capacità nel settore energetico dell’Egitto per conseguire obiettivi di sostenibilità a lungo termine”, spiega Mauro Della Giovampaola, director of International business operations di Proger, che “guiderà i partecipanti nella creazione di proposte di progetto e nella definizione delle priorità degli investimenti per il risparmio energetico, garantendo così un trasferimento di conoscenze pratico e d’impatto”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA