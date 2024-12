Electrolux assume in Veneto, in altri stabilimenti solidarietà

agenzia

35 nuovi ingressi a Susegana, anche se sono a termine

SUSEGANA (TREVISO), 02 DIC – Una ventina di operai neoassunti hanno fatto oggi il loro ingresso nei locali di produzione di Electrolux Italia di Susegana (Treviso), e altri 15 erano entrati alla fine del mese scorso, mentre, al contrario, nell’insieme degli altri stabilimenti italiani della multinazionale svedese sono in vigore contratti di solidarietà. Lo riportano oggi le rappresentanze sindacali interne, precisando che comunque si tratta di contratti a termine della durata di alcuni mesi. La prosecuzione di eventuali nuove assunzioni sarà infatti condizionata da una sentenza del tribunale di Pordenone legata ad una serie di ricorsi di ex lavoratori precari i quali, secondo i motivi addotti alla base del contenzioso, avrebbero maturato il diritto ad essere stabilizzati. Per le Rsu l’esigenza di nuova forza lavoro potrebbe anche essere collegata alla necessità di recuperare produttività, a causa di ripetuti intoppi tecnici nelle nuove linee altamente digitalizzate di “Genesi”. Rimane tuttavia il fatto, chiudono i sindacati interni, “che i volumi di frigoriferi da produrre hanno smesso di scendere e si registra una lieve crescita”.

