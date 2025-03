Electrolux, solidarietà per 780 nello stabilimento di Porcia

agenzia

Avrebbe dovuto cominciare una settimana fa

TRIESTE, 18 MAR – È stata avviata regolarmente ieri, posticipata di una settimana rispetto alle previsioni iniziali, la fase di solidarietà nello stabilimento Electrolux di Porcia (Pordenone). Riguarda i 780 operai delle linee di produzione delle lavatrici e lavasciuga. Dai due turni normali si è passati a uno solo, con orario di lavoro dalle 7 alle 16. Lo riporta nel dettaglio il Messaggero Veneto oggi in edicola. Oltre a quello di Porcia, solo in un altro stabilimento italiano della multinazionale svedese, a Cerreto dove si realizzano cappe di aspirazione per cucine, è attuata la solidarietà, per i circa 130 addetti. Altre due fabbriche del gruppo – Forlì (mille dipendenti) e Solaro (900 addetti) – la hanno posticipata al 2026, meglio delle previsioni che indicavano l’estate. Lo stabilimento di Susegana (Treviso) dove lavorano 1000 persone e si fabbricano frigoriferi, lavora a pieno regime, precisa il Messaggero Veneto. Anzi, la produzione è data in crescita nel 2025, per effetto di nuove commesse, e si salirà oltre le 600 mila unità (a fine 2024 ne erano stati prodotti 590 mila). Anche a Porcia le previsioni parlano di un leggero incremento della produzione di lavatrici, ma ciò non ha scongiurato il ricorso ai contratti di solidarietà, che comportano per gli addetti coinvolti, consistenti tagli di salario. La solidarietà qui dovrebbe protrarsi per tutto il 2025. Rsu e sindacati Cisl, Cgil e Uil faranno il punto della situazione con i vertici italiani dell’azienda a fine maggio o al massimo a inizio giugno.

