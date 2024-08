agenzia

Ft, sarà disponibile per gli abbonati a pagamento di X

NEW YORK, 14 AGO – xAI, la start up che fa capo a Elon Musk, lancia Grok-2, la nuova chatbot con performance equiparabili a OpenAI, Google e Anthropic. Lo riporta il Financial Times. Grok-2 sarà disponibile per gli abbonati a pagamento di X, e sarà meso a disposizione degli sviluppatori nelle prossime settimane.

