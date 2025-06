Emendamento della Lega per il censimento degli autovelox

agenzia

ROMA, 11 GIU – La Lega ha presentato un emendamento al Decreto infrastrutture affinché i Comuni comunichino formalmente tutti gli autovelox presenti nel proprio territorio. In mancanza di informazioni, i dispositivi non potranno entrare in funzione. È un passaggio dovuto, per ottenere dati precisi che il ministero di Matteo Salvini sta chiedendo da tempo senza ottenere risposte esaustive. Così una nota della Lega.

