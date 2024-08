Enac, no ai costi extra per chi accompagna minori e disabili

agenzia

Consiglio di Stato boccia l'appellodi Ryanair

ROMA, 26 AGO – Il Consiglio di Stato dà ragione a Enac e respinge l’appello Ryanair sui costi extra per i posti sugli aerei degli accompagnatori di minori e disabili. Lo fa sapere l’Ente nazionale dell’aviazione civile. “Il Consiglio di Stato, si legge in una nota, conferma la piena legge del provvedimento dell’Enac che ha interdetto, per ragioni di safety, la richiesta di costi extra da parte delle compagnie aeree per la prenotazione del posto contiguo agli accompagnatori dei passeggeri minori di 12 anni e dei disabili, ritenendola pratica commerciale”. E’ stato respinto l’appello proposto da Ryanair contro la sentenza del Tar Lazio del 2022.

