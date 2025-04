Enav approva il piano, investimenti per 570 milioni al 2029

agenzia

Nel 2024 ricavi a 1,04 miliardi, traffico +10,5%

MILANO, 01 APR – Il consiglio di amministrazione di Enav ha approvato il piano industriale 2025-2029 che si fonda su linee guida strategiche “fondamentali per la creazione di valore nel lungo periodo”, spiega la società. Il piano prevede investimenti per circa 570 milioni di euro al 2029. La società stima inoltre ricavi totali a 1,2 miliardi; ricavi da mercato terzo 106 milioni; Ebitda 361 milioni; risultato netto 165 milioni. Si prevede un aumento progressivo della remunerazione annuale degli azionisti fino a 0,32 per azione nel 2029. Enav ha chiuso il 2024 con con nuovi record sia per quanto riguarda i volumi di traffico aereo che per il fatturato relativo all’attività sul mercato non regolamentato. I ricavi totali consolidati si attestano a 1,037 miliardi di euro, in aumento del 3,7% rispetto al 2023. L’utile netto consolidato è pari a 125,7 milioni di euro e mostra un aumento dell’11,5% rispetto all’esercizio precedente. Enav, sullo spazio aereo italiano, ha gestito oltre 2,2 milioni di voli con eccellente performance operativa. Rispetto al 2023, l’Italia si conferma la nazione col tasso di crescita del traffico aereo più alto tra i grandi paesi europei, con un aumento delle unità di servizio del 10,5%. Il 2024 è stato un “anno record. Il volume di traffico aereo sull’Italia, la performance sui mercati esteri e una gestione finanziaria attenta ci hanno fatto raggiungere i risultati più alti nella storia della società”, afferma l’amministratore delegato di Enav Pasqualino Monti. “Il piano industriale 2025-2029 – prosegue – rappresenta un punto di svolta per Enav, delineando un percorso di crescita orientato all’innovazione, alla sostenibilità e al rafforzamento della competitività internazionale”.

