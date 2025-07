Enav, traffico aereo record nel semestre, +7,3%

agenzia

A.d Monti, 'aumento voli superiori alle stime'

ROMA, 31 LUG – “Traffico aereo record” nel primo semestre in Italia. E’ quanto comunica Enav secondo cui il traffico di rotta e di terminale è risultato in aumento rispettivamente del 7,3% e del 4,5% in termini di unità di servizio rispetto al primo semestre 2024 e in aumento di oltre 1 punto percentuale sulle previsioni delineate nel piano industriale 2025-2029. Come ha sottolineato l’amministratore aelegato Pasqualino Monti “stiamo gestendo con la massima efficienza una crescita dei voli sull’Italia che continua a rivelarsi intensa e superiore rispetto alle previsioni delineate nel Piano Industriale. In un contesto di traffico aereo record, la performance di puntualità, certificate dagli organismi europei, confermano che Enav è oggi il service provider più efficiente tra i principali operatori continentali. Grazie ai livelli di qualità del servizio che stiamo garantendo, riteniamo di poter ottenere, a fine anno, il riconoscimento del bonus economico da parte della Commissione europea e che, in ottica conservativa, non era stato inserito nei target di Piano Industriale”. La società rileva come il traffico di rotta in Italia, espresso in unità di servizio, evidenzia, nel primo semestre 2025,” un incremento pari al 7,3% rispetto al corrispondente periodo dell’anno precedente. In particolare, il traffico aereo di sorvolo (voli che attraversano lo spazio aereo italiano senza scalo) è cresciuto del 10,2%, il traffico aereo internazionale (arrivo o partenza da uno scalo estero) ha mostrato un aumento delle unità di servizio pari al 6,8% rispetto al primo semestre 2024. L’aumento ha interessato tutte le direttrici geografiche dei collegamenti tra l’Italia e il resto del mondo. I voli con destinazione o provenienza europea, che rappresentano circa il 77% del traffico internazionale, sono cresciuti del 4,9%. Ancora più marcata la crescita dei collegamenti con l’Asia (+17,5%) e con l’Africa (+16,2%), che incidono rispettivamente per circa il 9% e il 7% sul totale delle unità di servizio internazionali. Rimane sostanzialmente stabile il traffico aereo nazionale (voli con arrivo e partenza sul territorio italiano). Il traffico di terminale, in termini di unità di servizio, ha visto nel primo semestre 2025 un incremento del 4,5% rispetto al corrispondente periodo dell’esercizio precedente, trainato principalmente dal buon andamento dei voli internazionali in aumento del 6,3%.

