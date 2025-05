Enea presenta la prima smart community italiana

agenzia

Vicino Roma, è un ecosistema energetico interattivo

ROMA, 22 MAG – Al via ad Anguillara Sabazia (Roma) la prima Smart community italiana, “un ecosistema energetico interattivo dove i membri producono, consumano e condividono energia rinnovabile e scambiano beni e servizi in sicurezza, migliorando la qualità di vita e la sostenibilità, con benefici anche a livello economico e sociale”. Lo rende noto Enea che ha ideato e realizzato il Local Token Economy (Lte), uno strumento web innovativo alla base della Smart community. Lte, si legge sul periodico on line Eneainform@, “integra premialità energetica (token o moneta virtuale), tecnologia blockchain (che garantisce sicurezza e tracciabilità) e un marketplace (una piattaforma internet per la compravendita di prodotti o servizi). L’attività è condotta dall’Enea in collaborazione con l’azienda Softstrategy nell’ambito del progetto ‘Tecnologie per la penetrazione efficiente del vettore elettrico negli usi finali’ dell’Accordo di Programma per la Ricerca di Sistema Elettrico del ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica”. Il web tool Lte è in corso di sperimentazione tra gli utenti della comunità energetica “RinnovAnguillara” di Anguillara Sabazia, Comune a nord di Roma, sul lago di Bracciano. Oltre a favorire l’uso efficiente dell’energia e a mitigare la povertà energetica, spiega Enea, “questo web tool promuove l’economia circolare e la sostenibilità ambientale perché, grazie ad un approccio virtuoso in termini energetici, ciascun membro della comunità riceve delle premialità, cioè dei token tramite tecnologia blockchain, che potrà spendere nella comunità e nel marketplace, scambiando beni e/o servizi in ambito locale”. Partendo dai dati raccolti dai sensori installati presso gli utenti finali sarà possibile identificare i profili di consumo e fornire anche suggerimenti per adottare comportamenti efficienti.

