Enea, prezzi energia primi 6 mesi fra i più alti in Europa

Tornano a crescere emissioni di Co2, transizione energetica -25%

ROMA, 29 LUG – In Italia i prezzi di elettricità e gas nel primo semestre 2025 sono stati tra i più elevati in Europa e si è registrato un trend negativo per la transizione energetica (-25%) misurato dall’indice Ispred1. Lo evidenzia l’analisi Enea del sistema energetico nazionale, che rileva, inoltre, come dopo due anni e mezzo tornano a crescere nel I semestre le emissioni di Co2 (+1,3%), nonostante i consumi energetici complessivi siano rimasti stazionari (gas +6%, petrolio -2%, generazione elettrica da rinnovabili -3%). In particolare, riguardo ai prezzi, quello dell’energia alla Borsa italiana (120 euro/MWh media semestrale) è risultato doppio rispetto a quello di Spagna (62 euro/MWh) e Francia (67 euro/MWh).

