Enel, a Roma grande tappa finale, sarà un Giro formidabile

agenzia

Ciurli durante presentazione arrivo gara 2024 a Roma.

ROMA, 08 APR – “Anche quest’anno Enel sarà presente e accompagnerà il Giro d’Italia. Questo perché Enel si ritrova nello sport e nei valori di fatica ed energia. Accompagneremo il giro in ogni tappa, presenteremo i nostri servizi, i nostri progetti e le nostre soluzioni”. Lo ha dichiarato l’Head of Global Services del Gruppo Enel, Stefano Ciurli, durante la presentazione questa mattina in Campidoglio dell’ultima tappa del Giro d’Italia 2024, che per la seconda volta consecutiva sarà a Roma, il prossimo 26 maggio. “Enel – ha aggiunto – è una grande multinazionale italiana dell’energia, siamo presenti in 29 paesi. Siamo una grande azienda, un team di 60 mila persone nel mondo, 30 mila in Italia. Parliamo di team perchè c’è tanta passione e voglia come nel ciclismo di lavorare insieme e portare risultati. Siamo onorati e orgogliosi di essere presenti e supportare il giro. Le biciclette rappresentano innovazione ed energia pulita e silenziosa. Una grande tappa, sarà un giro formidabile”. Enel è sponsor del Giro d’Italia dal 2016. Il percorso 2024 sarà lungo 3.321,2 km, con 176 corridori, 40 città che ospiteranno 21 tappe. La partenza è il 4 maggio dal comune piemontese di Venaria Reale. Gran finale il 26 maggio a Roma.

