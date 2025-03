Enel e Masdar, si rafforza partnership nel solare in Spagna

agenzia

Gruppo italiano cede il 49,99% di Egpe Solar 2 per 184 milioni

ROMA, 24 MAR – Enel e Masdar, leader nell’energia pulita degli Emirati Arabi Uniti, hanno firmato un nuovo accordo per 446 Mw fotovoltaici operativi in Spagna rafforzando la loro partnership. Lo rende noto il gruppo energetico italiano spiegando che Egpe, società del Gruppo controllata tramite Endesa, cede a Masdar una partecipazione pari al 49,99% del capitale sociale in Egpe Solar 2, società che detiene quattro impianti fotovoltaici di Endesa operativi in Spagna, per un corrispettivo di 184 milioni di euro. L’enterprise value riferito al 100% di Egpe Solar 2 è pari a 368 milioni di euro. Questo nuovo accordo fa seguito alla partnership del Gruppo Enel già perfezionata con Masdar nel dicembre 2024 relativa a un portafoglio di 2 Ge di altri asset solari operativi in Spagna alla data di firma del precedente accordo. Si prevede che l’operazione annunciata oggi genererà una riduzione dell’indebitamento finanziario netto consolidato del Gruppo Enel pari a 184 milioni di euro nel 2025 mentre non sono previsti impatti sui risultati economici del Gruppo in quanto, si legge nella nota, al perfezionamento dell’operazione, Enel continuerà a mantenere il controllo di Egpe Solar 2 e a consolidare integralmente la società. Il closing dell’operazione, previsto nel secondo trimestre del 2025, è subordinato ad alcune condizioni sospensive tipiche di questo tipo di operazioni, tra le quali il rilascio dell’autorizzazione del Governo spagnolo sugli investimenti esteri. L’operazione si inserisce nell’ambito di una collaborazione a lungo termine con Masdar, che comprende anche contratti di acquisto di energia (Power Purchase Agreements, Ppa) della durata di 15 anni attraverso i quali si prevede che Endesa, attraverso una società controllata, acquisirà l’energia generata dagli impianti fotovoltaici oggetto dell’operazione.

