Enel, intesa con sindacati fino a 2000 ingressi in 3 anni

Assunzioni nell'ambito della rete negli anni 2024-2026

ROMA, 24 APR – Accordo raggiunto tra Enel e organizzazioni sindacali elettriche Filctem-Cgil, Flaei-Cisl e Uiltec-Uil: per sostenere l’implementazione del Piano Strategico, le parti hanno concordato fino a 2.000 nuovi ingressi nell’ambito della rete negli anni 2024-2026. Azienda e sindacati, si legge in una nota, “intendono in particolare lavorare insieme per continuare a valorizzare gli asset strategici come la rete di distribuzione italiana, fondamentale per la transizione energetica e al centro del Piano Industriale di Enel con investimenti per 12,2 miliardi”.

