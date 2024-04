++ Enel, nel 2023 Ebidta +11,6% e utile netto +20,7% ++

agenzia

Generazione di cassa operativa segna una crescita record del 63%

di euro (ANSA) – ROMA, 21 MAR – Enel chiude il 2023 con l’Ebitda ordinario a 22 miliardi di euro, in crescita dell’11,6%, e l’utile netto ordinario a 6,5 miliardi, in aumento del 20,7%. Lo rende noto il gruppo rilevando che sono stati conseguiti tutti gli obiettivi strategici previsti per il 2023 e precisando che la generazione di cassa operativa segna una crescita del 63% rispetto al 2022 e superiore di 3 miliardi rispetto al valore massimo storico del gruppo Enel.

