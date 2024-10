Enel, produzione energia a emissioni zero tocca l’84% del totale

agenzia

In Italia rinnovabili +19% nei nove mesi 2024

ROMA, 30 OTT – E’ cresciuta ancora nei primi nove mesi del 2024 la capacita di energia rinnovabile dell’Enel. Secondo i dati operativi al 30 settembre, a livello globale la capacità rinnovabile di gruppo è arrivata a 64,6 GW, in aumento rispetto ai 58,5 GW dei 9 mesi del 2023, mentre la produzione di energia da fonti rinnovabili è aumentata del 13% a parità di perimetro. La produzione di energia elettrica ad emissioni zero del gruppo ha raggiunto così, secondo dati diffuso dal gruppo, l’84% del totale (73%, nei 9 mesi 2023). In Italia la produzione di energia elettrica da rinnovabili è in aumento del 19,8% rispetto ai primi nove mesi dello scorso anno. Il peso delle rinnovabili nel mix energetico ha così toccato il 73,4% della produzione complessiva di Enel in Italia, a fronte del 49,5% dei 9 mesi 2023.

