Enel Rio investe un miliardo, e prevede duemila assunzioni

agenzia

Il Ceo Moliterni, il 10 ottobre al Maracanà la Partita del Cuore

RIO DE JANEIRO, 27 SET – “Mi piace il calcio, e penso si debba sempre giocare per vincere. Ma nel rispetto delle regole”. Francesco Moliterni, da otto mesi alla guida di Enel Distribuzione Rio, di recente ha strappato il via libera dell’Agenzia nazionale per l’energia Aneel per il rinnovo anticipato della concessione per altri 30 anni, per la copertura del 73% del territorio dello stato: tre milioni di utenti per 32mila chilometri quadrati e 66 comuni, oltre a quelli della cintura metropolitana carioca. In un incontro organizzato dalla Camera di Commercio italiana di Rio de Janeiro, Moliterni ha evidenziato: “nello stato di Rio Enel sta facendo un investimento importante, da circa un miliardo di euro (6,1 miliardi di reais) con 2mila assunzioni programmate per il 2025-2027, segnando un aumento del 74% in relazione al piano precedente. Risorse destinate alla digitalizzazione della rete per la tele-gestione, ma anche per renderla più resiliente di fronte a condizioni climatiche sempre più estreme”. Grande patrocinatore di eventi culturali, Enel Rio e il governo organizzano, per il 10 ottobre, la Partita del Cuore Italia-Brasile. Da Zico e Romario a Cannavaro e Tardelli, una giornata per riunire nomi del calcio che hanno segnato intere generazioni, ispirata ai mondiali del 1982 e 1994, per celebrare non solo l’amicizia tra i due Paesi, ma anche il valore fondamentale dell’inclusione sociale nel giorno del Dia de la Criança, la Festa dei bambini.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA