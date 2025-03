Energy Release 2.0: Mase, richiesti oltre 70 Twh di elettricità

agenzia

Pichetto, 'Strumento efficace per competitività dell'industria"

ROMA, 04 MAR – Al termine per la presentazione delle manifestazioni di interesse per accedere al meccanismo dell’Energy Release 2.0, che si è chiuso ieri 3 marzo, sono state presentate al Gse 559 istanze che hanno coinvolto 3.400 soggetti energivori. Il volume di energia elettrica richiesta supera i 70 Terawattora. E’ quanto emerge dai dati comunicati al ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica dal Gestore dei Servizi Energetici, che gestisce la misura con cui le imprese energivore potranno realizzare nuova capacità di generazione da fonte rinnovabile. Per il ministro Gilberto Pichetto “si tratta di un buon risultato, che dimostra l’efficacia di una misura di contenimento dei costi energetici del sistema industriale italiano”. Grazie all’Energy Release, si legge in una nota del Mase, “si potrà realizzare nuova capacità di energia da fonti rinnovabile per oltre 5 Gigawatt di potenza. Nelle prossime settimane saranno svolte tutte le attività propedeutiche all’aggiudicazione dell’energia da parte del Gse che prevede l’assegnazione a ogni soggetto energivoro o aggregatore di una quota di energia rimodulata rispetto al volume previsto dal Bando. La comunicazione degli esiti sarà effettuata entro i primi giorni del mese di aprile”.

