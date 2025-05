Eni, accordo con Ares per negoziare cessione 20% Plenitude

agenzia

Equity value della società compreso tra 9,8 e 10,2 miliardi

ROMA, 15 MAG – Eni ha firmato un accordo temporaneo di esclusiva con Ares Alternative Credit Management, fondo di investimento di rilievo globale, per la negoziazione di un accordo definitivo e la conseguente finalizzazione della cessione di una quota di partecipazione in Plenitude pari al 20%, sulla base di un equity value della società compreso tra 9,8 e 10,2 miliardi di euro, corrispondente a un enterprise value di oltre 12 miliardi di euro. Lo rende noto Eni con un comunicato.

