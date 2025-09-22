Eni-Cfs, intesa da 1 miliardo di dollari per acquisto energia

agenzia

Si allarga la partnership per nell'energia da fusione

ROMA, 22 SET – Eni e Commonwealth Fusion Systems (Cfs) hanno siglato un accordo di acquisto di energia del valore di oltre un miliardo di dollari, ampliando così la partnership strategica di lunga data tra le due società per la commercializzazione dell’energia da fusione. Lo rende noto un comunicato congiunto. “Il Power purchase agreement (Ppa) – si legge nella nota – riguarda l’acquisto da parte di Eni di elettricità decarbonizzata proveniente da Arc, l’impianto di Cfs da 400 Mw per la produzione di energia da fusione, situato nella contea di Chesterfield, Virginia (Usa), il cui allaccio alla rete elettrica è previsto all’inizio del prossimo decennio. I termini finanziari non sono stati resi noti”. Questo è il secondo accordo di fornitura di energia che Cfs ha firmato in tre mesi per la sua prima centrale a fusione su scala industriale in grado di immettere elettricità in rete, spiega il comunicato. Bob Mumgaard, co-fondatore e Ceo di Cfs, ha commentato: “L’accordo con Eni dimostra ancora una volta l’importanza dell’impiego dell’energia da fusione sulla rete elettrica. Avere Eni, che ha contribuito al nostro sviluppo fin dall’inizio, come acquirente dell’energia che intendiamo produrre in Virginia, è una grande dimostrazione di fiducia. La nostra energia da fusione attrae clienti di diverso tipo in tutto il mondo, dagli hyperscaler ai leader tradizionali del settore energetico, grazie alla promessa di un’energia pulita e pressoché illimitata”. Claudio Descalzi, amministratore delegato di Eni, ha rilevato che “questa collaborazione strategica, con un impegno tangibile per l’acquisto di energia da fusione, segna un momento di svolta in cui la fusione diventa una prospettiva industriale effettiva. Eni è impegnata a consolidare la collaborazione con Cfs tramite il proprio know-how tecnologico, sin da quando ha investito in Cfs nel 2018. In un contesto come quello attuale di crescente domanda di energia, Eni sostiene lo sviluppo dell’energia da fusione come nuovo paradigma energetico in grado di produrre energia pulita, sicura e virtualmente inesauribile”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA