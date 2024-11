Eni e Msc, accordo a tutto campo per la decarbonizzazione

agenzia

Da bio-Gnl a logistica, a dismissione piattaforme offshore

ROMA, 25 NOV – L’amministratore delegato di Eni, Claudio Descalzi, e il presidente di Msc (Mediterranean Shipping Company), Diego Aponte, hanno firmato un protocollo d’intesa per sviluppare iniziative congiunte per la sostenibilità e la transizione energetica. L’accordo include il potenziale utilizzo di Gnl nonché di vettori energetici a minori emissioni di carbonio, come ad esempio biocarburanti Hvo e bio-Gnl, ma anche lubrificanti da materie prime rinnovabili, per l’utilizzo sulle flotte Msc dedicate sia al trasporto logistico, sia crocieristico. Per contribuire alla decarbonizzazione di sedi e impianti di Msc verranno valutate soluzioni ad energia rinnovabile e, più in generale, l’intesa mira a generare nuove sinergie tra le attività delle due società, dai servizi logistici ai trasporti intermodali che riguardano sia le attività agroindustriali per la produzione di materie prime, inclusi gli Agri-feedstock, per la bioraffinazione, sia lo stoccaggio e trasporto dei biocarburanti Hvo attraverso soluzioni innovative di trasporto intermodale tra mare, ferrovia e strada. Altri ambiti di valutazione riguardano il supporto alla dismissione di piattaforme offshore nazionali e internazionali e iniziative congiunte di ricerca e sviluppo e collaborazioni con Open-es, l’alleanza di piattaforme e sistemi promossa da Eni per la sostenibilità della catena del valore. L’accordo prevede inoltre buone pratiche di economia circolare, dall’utilizzo a bordo dei mezzi MSC di plastiche anche da materie prime rinnovabili e da riciclo, compresi i prodotti di imballaggio monouso, alla raccolta e gestione dei rifiuti prodotti a bordo delle flotte e, ancora, alla potenziale valorizzazione delle aree ed asset di Eni dismessi. “I sistemi economici e industriali hanno moltissimi ambiti sui quali dobbiamo agire per abbattere le emissioni, e possiamo riuscirci solamente unendo tra player rilevanti competenze, risorse e tecnologie, intervenendo in modo capillare in ognuna di queste dimensioni”, ha detto l’ad di Eni Claudio Descalzi. “In Msc siamo focalizzati sul raggiungimento di una transizione energetica di successo e per farlo abbiamo bisogno di partner di cui possiamo fidarci e su cui possiamo contare”, afferma Diego Aponte, presidente del gruppo Msc.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA