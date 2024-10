Eni sigla memorandum collaborazione con il Giappone su gas e Gnl

agenzia

Per incrementare diversificazione fonti di approviginamento

ROMA, 06 OTT – Eni e l’agenzia governativa Japan Organization for Metals and Energy Security (JOGMEC) hanno firmato un memorandum d’intesa con lo scopo di collaborare in ambito gas e Gnl per incrementare la diversificazione delle fonti di approvvigionamento. Il memorandum, si legge in una nota, mira a promuovere il ruolo del gas e del gnl nel percorso di transizione energetica, sottolineando l’importanza del raggiungimento della neutralità carbonica nel contesto della crescita economica e della tutela della sicurezza energetica, anche attraverso opportunità di forniture di Gnl al Paese da parte di Eni e al supporto di istituzioni finanziare giapponesi al progetto Coral North in Mozambico. Eni inoltre supporta la Coalition for Lng Emission Abatement toward Net zero (Clean Initiative), lanciata dai principali importatori giapponesi e coreani e sostenuta dai relativi governi. L’iniziativa si prefigge l’obiettivo di facilitare valutazioni globali sui progetti Gnl e condividere informazioni e know-how sulle best practice di settore, al fine di ridurre le emissioni lungo l’intera catena del valore.

