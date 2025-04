Eni, utile dei primi tre mesi a 1,4 miliardi di euro

agenzia

Produzione di idrocarburi in diminuzione del 5%

ROMA, 24 APR – Eni chiude i primi tre mesi del 2025 con l’utile netto adjusted (rettificato) a 1,41 miliardi di euro, in calo dell’11% rispetto allo stesso periodo del 2024 e l’utile netto a 1,17 miliardi (-3%). L’utile operativo proforma adjusted è stato di 3,68 miliardi anch’esso in calo dell’11%. In calo del 5% nel trimestre la produzione di idrocarburi a 1,64 milioni di barili al giorno. Lo comunica il gruppo energetico nella nota sui conti dopo il via libera del cda.

