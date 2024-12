Eredità Agnelli e lo scontro tra Margherita, John, Lapo e Ginevra: “Report” annuncia la carta decisiva

la querelle

Secondo la trasmissione potrebbe pesare sugli equilibri di Dicembre

Adesso spuntano un pagamento fantasma e un pezzo di carta. Nella querelle che oppone Margherita Agnelli ai figli John, Lapo e Ginevra Elkann torna ad inserirsi ‘Report’, che annuncia di essere entrata in possesso di un documento inedito in grado di «pesare come un macigno» sui futuri equilibri di Dicembre, la cassaforte che attraverso Exor controlla tutte le società dell’impero di famiglia (Stellantis, Ferrari, Juventus e molto altro).

La trasmissione tv ricostruisce il caso partendo dal 2004. Era passato un anno dalla morte di Gianni Agnelli e la figlia Margherita aveva rinunciato alla propria parte di eredità in cambio di una ricca buonuscita. Il 19 maggio la vedova dell’Avvocato, Marella Caracciolo, cedette ai nipoti John, Lapo e Ginevra le sue quote di Dicembre per ottanta milioni di euro. Report però afferma che il conto della Gabriel Fiduciaria da cui sarebbe dovuto partire il pagamento fu chiuso due giorni prima, il 17 maggio, e per sostenere lo scoop annuncia il possesso di un documento entrato negli atti dell’inchiesta della guardia di finanza e della procura di Torino.

Da qui a sostenere che la compravendita potrebbe essere stata «fittizia» il passo è breve. Anche perché, sempre secondo la trasmissione tv, gli inquirenti piemontesi avrebbero trovato «la traccia di un pagamento opposto: 100 milioni passati dai conti della presunta venditrice, Marella, a quelli degli acquirenti John, Lapo e Ginevra». Sviluppi che (è la tesi) potrebbero risolvere a favore di Margherita la decennale battaglia giudiziaria, portata avanti in Svizzera e in Italia e al momento senza esiti favorevoli, che ha come sfondo il controllo di Dicembre.