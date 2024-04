Erg accende il parco eolico di Mineo-Militello-Vizzini: completato il repowering

ENERGIA

L’energia pulita prodotta dall’impianto servirà a soddisfare il fabbisogno elettrico di STMicroelectronics

Erg ha avviato l’energizzazione del parco eolico di Mineo-Militello-Vizzini, in provincia di Catania, il terzo e più ampio nel portafoglio degli impianti del gruppo oggetto di un intervento di totale rinnovamento tecnologico (repowering). Il parco, la cui fase di commissioning si concluderà nei prossimi mesi si compone, dopo la sostituzione di tutti gli aerogeneratori esistenti con macchine di ultima generazione, di 24 turbine Vestas V136 da 4,2 Mw, per una capacità installata complessiva di 100,8 Mw, rispetto alle precedenti 59 turbine da 850 kW per un totale di 50 Mw) e una produzione annua stimata di 234 GWh (rispetto ai precedenti 77 GWh).

L’energia pulita prodotta dall’impianto di Mineo-Militello-Vizzini servirà a soddisfare il fabbisogno elettrico di STMicroelectronics attraverso un Power purchase agreement (Ppa) della durata di 15 anni.