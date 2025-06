Esa Nanotech inaugura al Kilometro Rosso il polo del grafene

agenzia

L.M Del Vecchio: 'costruiamo un nuovo ecosistema industriale'

MILANO, 19 GIU – Esa Nanotech, la startup fondata da Marco Talarico, Gabriele Benedetto e Giuseppe Mongiello e ora controllata dal family office di Leonardo Maria Del Vecchio, inaugura il primo hub industriale al Kilometro Rosso candidandosi ad essere il polo italiano del grafene sostenibile Il sito ospita Gleam, una tecnologia laser brevettata che consente di convertire plastiche di scarto in grafene ad alte prestazioni, senza l’uso di reagenti chimici e con un consumo energetico inferiore del 99% rispetto ai metodi tradizionali. “Con Esa NanoTech abbiamo scelto la sfida più complessa: non limitarci a produrre grafene ma costruire un nuovo ecosistema industriale attorno ad esso. La nostra tecnologia laser nasce da un’intuizione semplice ma radicale: trasformare rifiuti plastici in materiali che cambiano il mondo. Vogliamo portare il grafene fuori dai laboratori e dentro le fabbriche, dentro le batterie, dentro le soluzioni che renderanno possibile una nuova generazione di dispositivi: più leggeri, più sicuri, più performanti”. “L’innovazione non può essere un processo solitario. Per questo motivo abbiamo scelto il Kilometro Rosso che ci offre l’opportunità unica di contaminare le nostre idee e di collaborare attivamente con le menti e le aziende più brillanti del settore tecnologico italiano e internazionale” aggiunge il ceo Gabriele Benedetto.

