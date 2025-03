Esame nazionale per nuove guide turistiche, no della Flaica-Cub

agenzia

Amendola, necessario coinvolgere associazioni di categoria

MILANO, 06 MAR – Il sindacato Flaica-Uniti Cub è contrario all’introduzione di un esame nazionale per le nuove guide turistiche. “L’introduzione di un esame nazionale per una professione essenzialmente territoriale – si legge in una nota – solleva interrogativi di ordine pratico e metodologico: mancanza di formazione in riferimento al territorio locale; spropositato numero di domande di accesso al bando con il rischio di inflazionare il mercato lavorativo; abbassamento del livello culturale e linguistico data la revisione dei requisiti d’accesso al ribasso (L. 56 del 29/04/2024). Il tutto con il rischio di aggravare la precarizzazione del comparto anche e soprattutto in Regioni dove questo costituisce uno sbocco lavorativo”. Alla luce di queste criticità, Marcelo Amendola, segretario nazionale di Flaica-Uniti Cub, sottolinea “l’imprescindibile necessità di un coinvolgimento effettivo delle associazioni di categoria nella definizione dei criteri valutativi, affinché il percorso selettivo possa generare un corpo professionale dotato delle opportune cognizioni e delle competenze indispensabili per garantire l’eccellenza dell’offerta turistica italiana. Pur accogliendo con favore l’intento regolatore del ministero, il sindacato di base – conclude – continuerà a vigilare affinché le future politiche non conducano a un depotenziamento irreversibile della professione, bensì ne salvaguardino il valore culturale ed economico. E continuerà a lottare per ripristinare l’ambito di esercizio territoriale anche per gli esami”.

