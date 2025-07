Esperto, aumento spese militari è opportunità per Made in Italy

agenzia

Bevilacqua, guardare a strada scelta dalla Germania

ROMA, 30 GIU – La decisione Nato di innalzare le spese militari al 5% al 2035 “non solo ritengo possa essere assolutamente sostenibile, senza imposizioni aggiuntive per il nostro Paese, ma possa trasformarsi in una ‘opportunità’ per verificare, in primis, le ancora numerose inefficienze della P.a.- tra cui molteplici ‘enti di dubbia utilità’ o a duplicazione operativa – sottoponibili a tagli di spesa senza alcun impatto sociale ed inoltre, per una componente, coadiuvare una produzione Made in Italy per la sicurezza e rendere più tecnologico il ‘contesto interno'”. Lo afferma Nunzio Bevilacqua giurista d’impresa ed esperto economico internazionale che invita a cercare “di trovare ‘l’opportunità economica interna’, come lo sta facendo d’altronde la Germania dando nuova propulsione alla sua industria nazionale siderurgica, da una necessità internazionale derivante dal far parte di un contesto specifico”. Bevilacqua rileva come “l’economia internazionale (e le commodities con la loro innata volatilità ) crede maggiormente a policy makers risoluti benché non propriamente ‘inclusivi’ che a politiche eccessivamente riflessive, spesso inefficaci, per rispondere ai tempi, sempre più rapidi, di risposta che si richiedono oggi alla politica economica”.

