Essilux acquisisce marchio Supreme per 1,39 miliardi

A gruppo italo-francese anche l'80% della tedesca Heidelberg

MILANO, 17 LUG – EssilorLuxottica ha acquisito da VF Corporation, gruppo statunitense dell’abbigliamento, calzature e accessori lifestyle quotato a Wall street, il marchio Supreme per 1,5 miliardi di dollari (circa 1,39 miliardi di euro) per cassa. Lo rende noto un comunicato del gigante italo-francese delle lenti e delle montature per occhiali, nel quale si specifica che l’operazione dovrebbe concludersi entro la fine dell’anno ed è soggetta alle consuete condizioni di mercato e all’approvazione delle autorità regolatorie competenti. Il marchio Supreme opera attraverso un business ‘digital-first’ e con 17 negozi tra Stati Uniti, Asia ed Europa. EssilorLuxottica, guidata dall’amministratore delegato Francesco Milleri, ha anche acquisito l’80% di Heidelberg Engineering, azienda tedesca specializzata in soluzioni diagnostiche, tecnologie chirurgiche digitali e soluzioni IT per l’oftalmologia clinica.

