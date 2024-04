Estate, in arrivo in Sicilia un protocollo sul lavoro nelle ore più calde: sarebbe la prima norma del genere in Italia

Salute e sicurezza

E’ un provvedimento che i sindacati rivendicano già dalla scorsa stagione, quando temperature estreme resero difficile il lavoro nei cantieri edili, nelle serre, nella forestale e non solo, mietendo due vittime

Dovrebbe essere in dirittura d’arrivo il protocollo sullo stress termico, per l’introduzione di regole e norme che evitino la sovraesposizione dei lavoratori nelle ore più calde del periodo estivo. Lo hanno assicurato i dirigenti regionali che hanno partecipato a palazzo d’Orleans all’incontro con i rappresentanti di Cgil e Uil mentre erano in corso in tutta la Sicilia lo sciopero dei settori privati e le manifestazioni per la sicurezza sul lavoro. E’ un provvedimento che i sindacati rivendicano già dalla scorsa estate, quando temperature estreme resero ai limiti dell’impossibile il lavoro nei cantieri edili, nelle serre, nella forestale e non solo, mietendo due vittime. E che oggi sono tornati a sollecitare in vista dell’approssimarsi della stagione estiva.

Si tratterebbe della prima norma di questo genere del Paese. “Una misura che non ha costi per la Regione – hanno sottolineato Alfio Mannino e Tonino Russo (Flai), per la Cgil e Luisella Lionti e Ignazio Baudo per la Uil – ma che si rende necessaria e darebbe inoltre un segnale sulla strada del rispetto della salute e della dignità di chi lavora».

Gli esponenti sindacali hanno sottolineato la necessità di dare continuità all’iniziativa per la salute e la sicurezza, con un salto di qualità che sottragga l’argomento all’emozione del momento, quando si verificano incidenti tragici. E hanno consegnato al capo di gabinetto del presidente della Regione, Salvatore Sammartano, la loro piattaforma.