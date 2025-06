agenzia

Avanza sullo yen a quota 169,36

ROMA, 23 GIU – Euro in lieve calo in apertura di settimana dopo gli attacchi Usa all’Iran. La valuta europea viene scambiata a 1,1504 dollari e segna un ribasso dello 0,16%. La divisa europea è invece in rialzo sullo yen e passa di mano a quota 169,36 (+0,61%)

