agenzia

Sullo yen sale a 161,37

ROMA, 26 SET – Euro in lieve rialzo sul dollaro in avvio di giornata sui mercati valutari. La moneta unica europea passa di mano a 1,152 dollari (+0,17%). Sullo yen l’euro è a quota 161,37 in aumento dello 0,13%.

