agenzia

Moneta unica avanza anche sullo yen, a 159,97 (+0,27%)

ROMA, 11 MAR – Scambi in rialzo per l’euro contro le principali valute internazionali. La divisa unica passa di mano a 1,0865 dollari con un progresso dello 0,29% e a 159,97 yen, in rialzo dello 0,27%.

