Euro Summit, urgente Unione risparmi, avanti euro digitale

agenzia

Sostenere sistema di pagamenti europeo competitivo e resiliente

ROMA, 20 MAR – Sottolineiamo “l’urgenza e la responsabilità condivisa per un progresso rapido e decisivo su un’Unione del Risparmio e degli Investimenti”, con “attenzione all’Unione dei Mercati dei Capitali per mobilitare i risparmi e sbloccare il finanziamento degli investimenti necessari per sostenere la competitività dell’Ue. In un mondo più frammentato e digitale, accelerare i progressi verso un euro digitale è fondamentale per sostenere un sistema di pagamenti europeo competitivo e resiliente, contribuire alla sicurezza economica dell’Europa e rafforzare il ruolo internazionale dell’euro”. Lo dicono i leader nelle dichiarazioni dell’Euro Summit.

