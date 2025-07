Euronext in trattativa per la borsa di Atene (2)

agenzia

MILANO, 01 LUG – “L’interesse per la Borsa di Atene (Athex) – si legge in una nota diffusa dal circuito paneuropeo che fa capo alla Borsa di Parigi e che controlla anche Piazza Affari – riflette la forte fiducia di Euronext nello sviluppo dell’economia greca e del potenziale di crescita proveniente dall’ulteriore integrazione del mercato dei capitali greco nell’Eurozona e nell’Unione Europea”. “Non c’è nessuna certezza – sottolinea Parigi – che in questa fase i negoziati possano sfociare in un accordo o a una transazione oppure al lancio di un’offerta concreta”. Euronext per questo conferma che “si atterrà ai criteri di disciplina finanziaria e investimento definiti nel proprio piano strategico”.

