Euronext in trattativa per rilevare la borsa di Atene

agenzia

Sul piatto 399 milioni di euro per il 100% della società

MILANO, 01 LUG – Euronext mette sul piatto 399 milioni di euro per rilevare il 100% della Borsa di Atene con un’offerta pubblica di scambio. Lo si legge in una nota diffusa dal gruppo paneuropeo che già controlla le borse di Parigi, Milano, Bruxelles, Amsterdam, Lisbona, Dublino e Oslo che conferma le “recenti indiscrezioni di stampa”. Il gruppo conferma di aver avviato negoziazioni con Atene per rilevare “fino al 100% delle azioni” Athex a 6,9 euro l’una a un concambio di 21,029 azioni greche per ogni singola nuova azione Euronext di nuova emissione. “Basandosi su un prezzo di 145,1 euro per ogni azione Euronext – spiegano da Parigi – l’offerta valuta l’intero capitale della Borsa di Atene 399 milioni di euro”.

