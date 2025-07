Euronext lancia Opa sulla Borsa di Atene

agenzia

Obiettivo è integrazione Athex in mercati

ROMA, 31 LUG – Euronext, il gruppo paneuropeo che include le borse di Parigi, Milano, Bruxelles, Amsterdam, Lisbona, Dublino e Oslo, lancia un’opa sulla Borsa di Atene Athex con l’obiettivo di integrarla nei propri mercati. Come si legge in un comunicato l’operazione prevede un’offerta di scambio azioni che valorizza i titoli Athex a 7,14 euro. Il gruppo cita alla base dell’opeazione “il rafforzamnento della competitivà dell’Unione Europea”, e del mercato dei capitali europeo e i “significativi benefici per il mercato greco” anche sotto il profilo dell’attrattivià degli investimenti.

