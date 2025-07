Euronext, ricavi a 465,8 milioni nel 2/o trimestre, utile +29,7%

agenzia

Boujnah, risultati record, 5/o trimestre consecutivo di crescita

MILANO, 31 LUG – Il circuito paneuropeo di borsa Euronext, a cui fa capo anche Borsa Italiana ha chiuso il secondo trimestre con ricavi in crescita del 12,8% a 465,8 milioni di euro. In rialzo del 15,8% a 297,3 milioni il margine operativo lordo e del 29,7% a 183,8 milioni il risultato netto. “Nel secondo trimestre – commenta l’amministratore delegato Stéphane Boujnah – il gruppo ha raggiunto ricavi record, per effetto della crescita organica e delle acquisizioni”. Secondo il manager è “il 5/o trimestre consecutivo in cui si registra una crescita a doppia cifra nella parte alta dei risultati”. Una “forte crescita – sottolinea – che riflette la forza del modello di business diversificato di Euronext, in grado di cogliere le condizioni favorevoli del mercato e di generare crescita dei ricavi slegata dai volumi”. “Abbiamo continuato a investire su fattori di crescita – conclude – mantenendo una grande disciplina sui costi”.

