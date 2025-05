Eurostat, disoccupazione Eurozona stabile al 6,2% a marzo

agenzia

Con 6% Italia meglio di altri undici. Nell'Ue dato al 5,8%

BRUXELLES, 02 MAG – A marzo la disoccupazione dell’area dell’euro era del 6,2%, stabile rispetto a febbraio. Stabile anche in Ue, al 5,8%. Lo rileva Eurostat. L’Italia è sotto il valore dell’Eurozona e al 6% (era al 5,9% a febbraio). Undici Paesi hanno un tasso maggiore, Francia inclusa (7,3%). Tra gli altri grandi Paesi, la Germania è al 3,5%, Spagna al 10,9% e la Polonia al 2,7%. La disoccupazione giovanile va al 14,5% in Ue (da 14,6%) e al 14,2% nell’Eurozona (da 14,3%). In Italia sale al 19% (da 17,3%), settima in Ue. La disoccupazione femminile nell’Eurozona è stabile al 6,4% e nell’Ue al 6%.

